Critical-Mass-Raddemo in Jena im Jahr 2021

Radfahren in Jena und Kritik üben

Jena. Critical Mass kritisiert Radverkehrsanlagen bei Jenaer Osttangentenplanung

Anfang Juni hat der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss der Stadt Jena die Planfeststellung für das Verkehrsprojekt „Osttange“ beschlossen. Der Plan sieht den vierspurigen Ausbau der Straße am Eisenbahndamm vor. „Dagegen hat sich ein Protestbündnis gebildet, das den Ausbau der Osttangente zu verhindern versucht“, heißt es in einer Pressemitteilung des ADFC Jena. Der monatliche Fahrradprotest „Critical Mass“ stelle sich hinter das Bündnis und möchte herausstellen, dass die auf der Osttangente geplanten Radverkehrsanlagen keine Verbesserungen für Radfahrende bedeuten.

Die „Critical Mass“ startet am Dienstag, 6. September, 18 Uhr auf dem Holzmarkt wieder eine Protest-Fahrt. Die Route führt über die geplante Osttangente. Wer sich weiter über die Osttangente informieren will, ist zum „Parking Day“ am 16. September, von 15 bis 18 Uhr auf dem östlichen Löbdergraben eingeladen. Dort werden Umweltgruppen informieren.