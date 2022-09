Siegmar Reichardt trägt sein Fahrrad am Großeutersdorfer Bahnübergang übers Gleis.

Radfahrer ärgern sich über Sperrung am Großeutersdorfer Bahnübergang

Großeutersdorf. Bis Mittwochmorgen war der Bahnübergang in Großeutersdorf wegen Bauarbeiten am Gleisbett gesperrt. Daraus ergaben sich einige Einschränkungen.

Die Sperrung des Bahnübergangs in Großeutersdorf hat in den vergangenen Tagen für Unmut gesorgt. Um den Untergrund des Gleisbetts zu festigen, hatten dort vom vergangenen Freitag bis Mittwoch Mitarbeiter der Deutschen Bahn Schotter verdichtet.

Obwohl der Übergang für den Autoverkehr gesperrt gewesen war, versuchte eine 36-jährige Fahrerin eines Kleinwagens am Montag über die Gleise zu fahren. Ihr Auto wurde von einem Regionalexpress erfasst und mitgeschleift, wir berichteten. Für den Fußverkehr war der Bahnübergang laut Pressemitteilung des Landratsamts aber freigegeben.

Radfahrer sollten danach absteigen und schieben. Ein Großeutersdorfer hatte dabei aber echte Schwierigkeiten. Das Schieben funktioniere nicht. „Um zu meinem Garten zu kommen, muss ich mein Fahrrad über die offenen Schienen tragen“, sagte Anwohner Siegmar Reichardt. „Das hätte das Landratsamt anders kommunizieren müssen“, sagte er. Denn die Innenplatten und Rampen zwischen den Schienen fehlten. Für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen, die passieren wollen, ist das Problem noch gravierender.

Auf Anfrage teilte das Landratsamt mit, dass „für die Begehbarkeit des Bahnübergangs während der baubedingten Sperrung“ keine andere Lösung möglich war. Die Verwaltung des Saale-Holzland-Kreises teilte mit, sie hoffe darauf, dass die Sperrung wie angekündigt am Mittwochmorgen beendet werde.

Erst kurzfristig informiert

Bürgermeister Jens Hild sagte, er störe sich an den kurzfristigen Informationen über solche Sperrungen. „Als Gemeinde bekommen wir vom Landratsamt und von der Bahn immer erst kurz vorher mitgeteilt, wenn was an den Gleisen gebaut oder gesperrt wird“, sagte er. Und es werde viel gebaut. Erst vor eineinhalb Jahren seien die Schienen erneuert worden.

„Zum Glück liegen jenseits der Schienen keine Wohnungen“, sagte Bürgermeister Hild. So sei die mobile Einschränkung für die meisten Großeutersdorfer akzeptabel. Vier Gärten, das Gelände des Kulturvereins und das nicht weit entfernte Kleineutersdorf liegen jenseits der für wenige Tage durch Bauarbeiten in Beschlag genommenen Bahnschienen.

Der Krach durch die nächtlichen Gleisarbeiten lasse die Anwohner kaum schlafen, berichtet Jens Hild. „Besonders für die Berufstätigen ist der Krawall sehr störend“, sagt Hild. Er verstehe aber, dass die Bauarbeiten notwendig seien. „Zum Glück war der Bahnübergang nicht während unseres Erntefests Anfang September gesperrt“, sagte Bürgermeister Hild.