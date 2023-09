Radfahrer auf Abwegen und ein vermisstes Mietauto: Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. In Jena ist am Dienstag ein Radfahrer ins Gleisbett der Straßenbahn geraten und verletzte sich. Diese und weitere Meldungen der Polizei Jena.

Ein 23 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag mit seinem Gefährt ins Gleisbett in der Camsdorfer Straße geraten. Ein Zeuge meldete den Unfall laut Meldung der Polizei. Der Radfahrer verlor dadurch die Kontrolle, stürzte und verletzte sich. Er kam ins Krankenhaus.

Rucksack geklaut

Einem 29-Jährigen ist am Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle in der Dornburger Straße der Rucksack gestohlen worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, hatte er ihn nur wenige Momente aus den Augen verloren. Hinweise zum Täter gebe es nicht. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Mietwagen nicht zurückgebracht

Eine Autovermietung meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei und informierte die Beamten, dass einer ihrer Mietwagen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgebracht wurde. Laut Meldung der Beamten wird nun dem Verdacht der Unterschlagung nachgegangen – zumal sich der Mieter nicht erreichbar ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.