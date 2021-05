Radfahrer stößt mit drei Autos zusammen und wird schwer verletzt

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena.

Gegen gleich drei geparkte Autos ist ein Radfahrer in Jena geprallt, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hat.

Der 33-Jährige habe sich dabei eine stark blutende Kopfplatzwunde zugezogen und sei mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einen Helm habe er nicht getragen. An den Autos entstanden teils erhebliche Schäden.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte, als er am Samstagabend gegen 22 Uhr im Schweizerhöhenweg schnell bergabwärts gefahren war.

Autofahrerin und Radfahrer betrunken unterwegs

Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, kontrollierten die Beamten der Polizei Jena in der Straße An der Brauerei einen Pkw Toyota. Bei der Kontrolle bemerkten sie bei der 40-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch. Ein späterer Vortest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und verboten die Weiterfahrt.

Nahezu zeitgleich wurde durch eine weitere Streifenwagenbesatzung ein 35-jähriger Fahrradfahrer auf dem Holzmarkt in Jena kontrolliert, welcher den Beamten auffiel. Auch bei diesem wurde erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Test ergab einen Wert von 1,72 Promille. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fahrübungen ohne Führerschein gehen schief

Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Wöllnitzer Straße in Jena. Ein Zeuge verständigte die Polizei, er habe beobachtet, wie ein Pkw in den Straßengraben gefahren sei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die 19-jährige Beifahrerin hatte den jungen Mann zu Übungszwecken mit dem Pkw auf dem Parkplatz fahren lassen. Leider hatte der Fahrer das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, und war deshalb im Straßengraben gelandet. Glücklicherweise blieben beide Insassen unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Es wurden Strafverfahren sowohl gegen den Fahrzeugführer, als auch gegen den Halter eingeleitet.

