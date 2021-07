Radio machen wie die Erwachsenen

Jena. Ferienwoche im Offenen Kanal Jena

In der Woche vom 26. bis 30. Juli jeweils von 9 bis 15.30 Uhr sind unsere Radiostudios des Offenen Kanals Jena für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren geöffnet. Die Teilnehmer lernen alles kennen, was zum Radiomachen dazu gehört: Interviews und Umfragen, Recherche und Moderation, aber auch Musik und Live-Sendung. Es gibt auch die Möglichkeit, eigene Hörgeschichten aufzunehmen mit vielen eigenen Sounds. Bei schönem Wetter soll eine Live-Sendung vom Freibad aus gesendet werden und auf jeden Fall gibt es ein Radio-Picknick an der Saale und eine Radiorallye. Was das ist, wird noch verraten, zu gewinnen gibt es eine coole Trinkflasche. Es gibt noch freie Plätze, die Teilnahme ist kostenfrei, Verpflegung bitte mitbringen.

Anmeldung unter rabatz@radio-okj.de oder unter 03641/522215.