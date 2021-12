Radiohörer unterstützen Vereine in der Region

Von einer Gemeinschaftsaktion der Volksbanken Raiffeisenbanken und des Radiosender Landeswelle haben auch das Kinderheim "Am Friedensberg" in Jena und die Pferdesportler des TSV Eisenberg profitiert.

Jena/Eisenberg. Radiohörer spenden für Vereine auch in Jena und Eisenberg

Mit einer gemeinsamen Aktion in der Vorweihnachtszeit haben der Radiosender Landeswelle Thüringen und die Volksbanken Raiffeisenbanken in diesem Jahr Radiohörern und Vereinen ein besonderes Geschenk gemacht. In der Morgensendung „Perfekt geweckt“ hatten Hörerinnen und Hörer die Chance auf einen 2.000-Euro-Gewinn. Das Besondere: Der Preis wurde mit einem sozialen Projekt in Thüringen geteilt, das finanzielle Unterstützung braucht.

Spielzeug fürs Kinderheim anschaffen

Zu den Projekten, die von dieser Aktion profitierten, gehört auch das Kinder- und Jugendheim „Am Friedensberg“ in Jena. Dessen Betreuungsmannschaft kümmern sich liebevoll um die anvertrauten Kinder und Jugendlichen. Doch in der Corona-Pandemie mussten verschiedene Aktivitäten ausfallen. Einiges soll mit der Geldspende nachgeholt werden, neues Spiel- und Beschäftigungsmaterial soll angeschafft werden.

Unterhalt der Pferde und Ausrüstung finanzieren

Auch die Abteilung Pferdesport des TSV Eisenberg konnte sich über eine 1.000-Euro-Spende freuen. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen ist die Abteilung Pferdesport des Vereins sehr engagiert. Doch die Versorgung der Pferde und die Anschaffung neuer, zeitgemäßer Ausrüstung ist teuer. Die Spende soll helfen, die laufenden Kosten der Abteilung Pferdesport zu decken.

Insgesamt 15.000 Euro gingen seit Ende November bei der Gemeinschaftsaktion des Radiosenders und der Volksbanken an Vereine und Projekte, die unter anderem auch in Erfurt, Sondershausen und Altenburg Gutes tun und den Hörern besonders am Herzen liegen.