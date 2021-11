Radlader gestohlen - Mit Böller Auto beschädigt

Die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Radlader in Dorndorf-Steudnitz entwendet

Im Zeitraum Donnerstagabend bis Freitagabend wurde vom Gelände des Betonwerkes in Dorndorf-Steudnitz ein gelber Radlader Komatsu entwendet. Der Radlader wurde vermutlich auf eigenen Rädern über die Bundesstraße 88 in unbekannte Richtung weggefahren. Die Polizeiinspektion bittet unter der Tel. 036428/640 um Hinweise: Wer hat den Radlader am Tatort oder beim Abtransport (auch Verladen auf einem Fahrzeug) festgestellt?

Böller gezündet und Pkw beschädigt

In der Nacht zu Samstag wurde in der Rossstraße in Kahla ein Böller gezündet. Durch die Detonation wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Anwohner konnten noch Gespräche einer Personengruppe wahrnehmen, welche als Zeugen oder Tatverdächtige in Frage kommen.

Die Polizeiinspektion bittet ebenso unter Tel.: 036428/640 um Hinweise zu Personen, die zum Zeitpunkt der Detonation vor Ort waren.

