Jena. Fahrradfahrer in in Jena fühlen sich bedrängt

Radler fordern mehr Rücksichtnahme durch Autofahrer

Mit einem bunten Fahrrad-Corso haben junge Leute im Jenaer Damenviertel am 1. Mai auf die Gefahren für Radfahrer hingewiesen. Mit 1,50 Meter langen Schaumstoffstangen, so genannten Pool-Nudeln, machten sie auf den neuerdings geforderten Mindestabstand beim Überholen durch Autos in der Stadt aufmerksam. Dabei zeigte sich, dass ein Überholen von Radfahrern in den engen Straßen des Damenviertels durch Kraftfahrzeuge eigentlich nicht möglich ist. Teil der Route war auch die Sophienstraße, die laut Stadtverwaltung demnächst in eine Fahrradstraße umgewidmet werden soll.