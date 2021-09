„Rampensau“: Graf Fidi rollt über ein Rampe auf die Jenaer Bühne

Beim inklusiven Open Air Konzert des AndersGleich e.V. am Samstag standen Künstler mit und ohne Einschränkung auf der Bühne in der Schillerstraße 5. Hier der Auftritt des Berliner Rapper Graf Fidi.

Inklusives Openair-Konzert auf der Bühne in der Jenaer Schillerstraße

Beim inklusiven Open-Air-Konzert des AndersGleich am zurückliegenden Samstag standen Künstler mit und ohne Einschränkung auf der Bühne in der Schillerstraße 5. Der Berliner Rapper Graf Fidi wurde mit einer Gehbehinderung und nur sechs Fingern geboren. Heute setzt er sich mit seiner Musik für eine barrierefreie, offene Gesellschaft ein und will Menschen mit Einschränkungen Mut machen. Ebenso Tanz- und Feierlaune verbreiteten: Skavida, HandyCap, DJ Hr. Lich, Hemme&Smells like Rap Allstars aus Jena und Batucaca aus Pößneck.