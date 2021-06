Randalierer verletzt sich selbst - Kissen und Stühle gestohlen - Einbruch in wenigen Minuten

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Vor eigenem Grundstück bestohlen

Sein Fahrzeug nur einen kurzen Moment aus den Augen gelassen hat ein 79-Jähriger in Bürgel. Der Mann stellte seinen Pkw vor seinem Grundstück ab, um an seine Garage zu gelangen. In den zwei bis drei Minuten der Unachtsamkeit nutzten Diebe die Gelegenheit und nahmen aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Geldbörse des Rentners. Anschließend flüchteten die Unbekannten unerkannt.

Randalierender Täter verletzt sich selbst

Stunk suchte am Montagabend ein junger Mann in Jena. Der 16-Jährige begab sich in den Bereich des Skaterparks in der Jenaer Oberaue. Hier verweilten bereits mehrere Jugendliche, die skateten und Musik hörten. Scheinbar gefiel dem 16-Jährigen die Musik aber nicht, sodass er die Box ausschaltete und seine eigene Musik aufdrehte. Es kam daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der 16-Jährige schmiss einen Mülleimer um, nahm eine leere Schnapsflasche heraus, schlug diese kaputt und rannte hinter einem 19-Jährigen hinterher, um diesen zu verletzten. Dem jungen Mann gelang es allerdings, dem 16-Jährigen die Flasche aus der Hand zu schlagen. Dabei verletzte sich der Täter selbst und musste im Krankenhaus versorgt werden. Ihn erwartet nun, neben seinem verletzten Finger, eine Anzeige.

Mit Promille durch die Stadt

In der Kahlaischen Straße in Jena war in der Nacht zu Dienstag ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter unterwegs. Als die Polizeibeamten den jungen Mann kontrollierten, wirkte dieser stark alkoholisiert. Und tatsächlich brachte ein Atemalkoholtest einen stolzen Wert von 1,5 Promille aufs Tableau. Der 18-Jährige musste mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme und kann sich nun auf eine Anzeige einstellen.

Gartenlaube durchwühlt sowie Kissen und Gartenstühle gestohlen

Den Einbruch in seine Gartenlaube meldete ein 72-Jähriger aus Jena. Die unbekannten verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zum Häuschen in der Alte Dorfstraße und durchwühlten das Interieur. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit zwei Kissen für Gartenstühle im Wert von 60 Euro. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Toiletten beschädigt

Wie am Montagmittag bekannt wurde, haben unbekannte Täter drei Münzeinwürfe der öffentlichen Toiletten in der Straße des Friedens in Stadtroda aufgebrochen. Als Tatzeit wird der 10. bis 17. Juni angenommen. Wie hoch das Beutegut ist, was die Langfinger an sich genommen haben, kann allerdings nicht geschätzt werden.

