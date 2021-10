Randalierer sorgen für erheblich Unruhe - Über Lautsprecher fälschlicherweise Arzt verlangt

Jena / Eisenberg. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Randalierer sorgen in Jena für erheblich Unruhe

Für reichlich Unruhe sorgten in der Nacht zu Dienstag drei Männer in Jena. Gegen 21.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass die Scheiben einer Bushaltestelle im Damaschkeweg eingeschlagen wurden. Die Täter sollen danach in einen Bus in Richtung Zentrum gestiegen sein.

An einer Haltestelle am Teichgraben konnten die Personen im Bus kontrolliert werden. Bei einem 15-Jährigen stellten die Beamten dann das Tatmittel, einen Nothammer, fest. Die beiden Begleiter, 21 und 15 Jahre, wurden belehrt. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Personen aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Der verursachte Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Keine zwei Stunden später waren die drei Personen abermals in Winzerla auffällig. In der Max-Steenbeck-Straße kletterten sie über die Brüstung eines Balkons und entwendeten einen Korb mit Obst. Danach begaben sie sich wieder in einen Bus in Richtung Zentrum. Dieser wurde gestoppt und die Täter gestellt. Somit endete der nächtliche Ausflug mit mehreren Anzeigen.

120 Meter Stromkabel gestohlen

Etwa 120 Meter Stromkabel fiel im Laufe des vergangenen Wochenendes Langfinger in Jena zum Opfer. Auf einer Baustelle in der Victor-Goerttler-Straße begaben sich der oder die Täter auf das Grundstück der Baustelle, entwendeten das Beutegut und konnten unerkannt flüchten.

FCC-Schmiererei

Selbst ein hoher Zaun hinderte Schmierfinken nicht daran, ein Trafohäuschen am Wochenende zu besprühen. Ein Zeuge verständigte am Montagmorgen die Polizei und teilte seine Feststellung mit. Mit einer Größe von 10m x 2,70m erstreckte sich der Schriftzug HARAKIRI FCC in blauer, silberner, schwarzer und gelber Farbe am Unterwerk des Gebäudes in der Keßlerstraße in Jena. Der oder die Unbekannten überstiegen vermutlich mit einer Leiter die Umfriedung und gelangten so an ihre "Leinwand". Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Einbruch scheitert

Ein Mitarbeiter des Uniklinikum Jena meldete am Montagmorgen einen versuchten Einbruch in der Bachstraße. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude der alten Chirurgie. Hier versuchten die Unbekannten Zugang zu einem Raum zu erlangen, indem sie diesen versuchten aufzuhebeln. Allerdings blieb der Versuch jedoch erfolglos und die Langfinger mussten unverrichteter Dinge von dannen ziehen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

Supermarkt beschmiert

Ein Supermarkt in Eisenberg wurde erneut von Unbekannten als Leinwand missbraucht. Wie ein Zeuge am Montagmittag der Polizei mitteilte, haben der oder die Täter eine Buchstaben- und eine Zahlenkombination an der Tür des Marktes angebracht. Nicht überrascht waren die Polizeibeamten, dass sie "ACAB", "THC" und "1312" in unterschiedlichen Farbvariationen vorfanden.

Über Lautsprecher fälschlicherweise Arzt verlangt

Ein 39-Jähriger fuhr am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr, mit dem Fahrrad vor die Polizeidienststelle in Stadtroda und teilte über einen Außenlautsprecher mit, dass er einen Virus habe und einen Arzt benötigt. Als die Polizeibeamten mit dem Mann Kontakt aufnahmen, wurde schnell deutlich, dass das Problem nicht ein Virus, sondern der erhebliche Alkoholkonsum zu sein scheint. Der 39-Jährige pustete einen Promillewert von über 1,7 in das Testgerät. Da der Mann mit dem Fahrrad auf einer öffentlichen Straße unterwegs war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

