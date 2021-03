Randalierer waren am Wochenende in Jena unterwegs

Am Freitagmorgen bemerkte in Jena an der Griesbrücke in der Wiesenstraße frisch gemalte Schmierereien. Unbekannte hatten hier mit weißer Sprühfarbe "it's time to kill a cop" ("Es wird Zeit, einen Polizisten zu töten") an das Brückengeländer geschrieben.

In einer Straßenbahn der Linie 1/4 haben später am Abend Unbekannte das Display eines Fahrkartenautomaten beschädigt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei mit 500 Euro beziffert.

Drei noch unbekannte Täter hielten sich am Samstagabend an der Bushaltestelle in der Closewitzer Straße auf. Im weiteren Verlauf sollen sie hier gegen eine Streugutkiste getreten sowie einen Außenspiegel von einem Auto abgetreten haben. Anschließend konnten die drei Unbekannten in einem Bus in Richtung Innenstadt entkommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.

Zeugen zu den oben aufgeführten Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03641-810 bei der Polizei in Jena zu melden.