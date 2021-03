Randalierer wütet in Supermarkt - Eier auf Auto von junger Frau geworfen und Radmuttern gelockert

Eine 21-Jährige wandte sich an die Polizei Jena, weil es Unbekannte scheinbar nicht gut mit ihr meinen. Als die Frau am 12. Februar 2021 mit ihrem Mitsubishi unterwegs war, bemerkte sie kurz nach Fahrtantritt, dass sich ihr Fahrzeug anders verhielt als sonst, heißt es bei der Polizei.

Die 21-Jährige hielt auf einem nahegelegenen Rastplatz an und bemerkte, dass die Schrauben ihrer Reifen scheinbar gelockert wurden. Diese zog sie an und setzte ihre Fahrt fort. Da die junge Frau diesen Zustand auf die längere Stellzeit des Pkw zurückführte, machte sie sich keine weiteren Gedanken

Am 15. Februar parkte die Frau dann ihren Pkw in der Clara-Zetkin-Straße in Jena. Zwei Tage später musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug mit Eiern beworfen wurde, wobei ihr Pkw der einzige in der Straße war, welcher beschmutzt wurde. Weiterhin bemerkte die junge Frau, dass Unbekannte augenscheinlich erneut an einem der Hinterräder manipuliert hatten, denn es waren wieder die Schrauben gelockert.

Welches Motiv vorliegt, derartig gegen die Frau zu agieren, ist bisher für die Polizei nicht ersichtlich. Die Ermittlungen laufen und Zeugen werden gesucht unter 03641-810 oder per Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

Randalierer wütet im Supermarkt

Ein 33-Jähriger wütete am Montagmorgen in einem Supermarkt in Eisenberg. Als der polizeibekannte Mann gegen 10.30 Uhr die Filiale betrat, geriet er mit einem 62-Jährigen in Streit. Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde schnell eine körperliche, als der 33-Jährige dem älteren Herrn ins Gesicht schlug. Die Marktleiterin bekam die Auseinandersetzung mit und wollte den Störenfried des Hauses verweisen.

Daraufhin beleidigte der Täter die 34-Jährige mehrfach. Und da das scheinbar noch nicht ausreichend war für den Mann aus Eisenberg, zerstörte er beim Verlassen des Marktes noch einige Gegenstände in dem Discounter. Polizeikräfte konnten den Mann schließlich beruhigen. Neben dem Hausverbot muss er nun noch mit einigen Anzeigen rechnen.

Widersprüche und Drogen

In Quirla wurde am Montagabend ein 34-Jähriger kontrolliert. Bei sich führte der Mann ein Fahrrad, für welches er jedoch keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Auf die Herkunft zum Rad befragt, verstrickte sich der 34-Jährige in Widersprüche. Das Bike wurde sichergestellt. Weiterhin konnte die Beamten Drogen bei dem Mann finden, sodass er sich nun noch wegen dem Besitz von Drogen verantworten muss.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Radfahrer ereignete sich Montagabend in Jena. Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Daimler auf der Emma-Heintz-Straße und wollte links auf die Hermann-Löns-Straße in Richtung Stadtzentrum auffahren. Ein 54-jähriger Radfahrer fuhr auf der Hermann-Löns-Straße in Richtung Winzerla. An der Einmündung missachte der Pkw-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen, welcher durch die Kollision stürzte, sich leicht verletzte und ins Klinikum gebracht wurde.

Fassade beschmiert

In der Magnus-Poser-Straße in Jena musste ein Hauseigentümer feststellen, dass Unbekannte die Fassade seines Wohnhauses ungewollt "verschönert" haben. Die Polizeibeamten stellten an einem weiteren Haus weitere, derartige Schmierereien fest. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen