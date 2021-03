Randalierer ziehen durch Jenaer Innenstadt

Die Polizei was am Sonnabendabend wegen massiver Randalierereien in die Jenaer Innenstadt gerufen worden.

Unbekannte haben am Sonnabendabend in der Jenaer Innenstadt eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie schlugen Fensterscheiben und Ladentüren von mehreren Geschäften im Bereich Löbdergraben und Markt ein und besprühten Gebäude mit schwarzer Farbe. Nach Aussage der Polizei in Jena waren unter anderem die Sparkassenfiliale und die Merkurbank betroffen.

Die größten Schäden richteten die Täter nach Polizeiinformationen an der Filiale der Rossmanndrogerie an. Die Polizei war gegen 20.30 Uhr erstmals informiert worden, danach gingen mehrere Anrufe von besorgten Bürgern ein. Der Polizeieinsatz an den Tatorten dauerte mehrere Stunden an. (AS)