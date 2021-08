Raser und Drängler tritt bei Großlöbichau auch noch gegen Auto

Jena. Die Polizei meldet für Jena und das Saale-Holzland gestohlene Tomaten- und Pfirsichpflanzen, eine randalierte Walze und Einbrecher in einem Indoorspielplatz.

Raser und Drängler tritt auch noch gegen Auto

Riskante Fahrmanöver ereigneten sich am Montagabend, zwischen Rodigast und Großlöbichau. Ein Volvo-Fahrer war auf dem Weg nach Jena, als plötzlich von hinten ein Skoda angefahren kam und kaum noch ein Blatt breit Platz zwischen Kofferraum und Motorhaube ließ. Dem Skoda-Fahrer ging es offenbar nicht schnell genug, sodass er in einer unübersichtlichen Kurve und trotz Gegenverkehrs zum Überholen ansetzte.

Die entgegenkommenden Fahrzeuge und auch der Volvo wurden zum Abbremsen genötigt. Durch Lichthupe versuchte der Volvo-Fahrer den Raser auf sein riskantes Fehlverhalten aufmerksam zu machen, doch schien das das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Der Skoda-Fahrer brachte sein Fahrzeug vollständig zum Stehen, stieg aus seinem Wagen und trat gegen die Tür des Volvos, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend flüchtete der Raser.

Kabel für 7000 Euro gestohlen

Das Wochenende nutzten Diebe, um von einer Baustelle in der Albert-Einstein-Straße in Jena Kabel zu entwenden. Durch den Zaun, welchen der oder die Täter gewaltsam öffneten, erhielten sie Zugang zum Grundstück. Hier schnitten die Unbekannten etwa 100 Meter eines kupferhaltigen Starkstromkabels ab und entfernten sich anschließend mit ihrem Beutegut unerkannt. Die Schadenshöhe wird aktuell auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Tomaten- und Pfirsichpflanzen gestohlen

In Mertensdorf hatten die Diebe scheinbar Hunger. Wie ein Zeuge am Montag der Polizei meldete, öffneten die Unbekannten den Maschendrahtzaun, betraten das Grundstück und entwendeten hier angepflanzte Tomaten und Pfirsiche im Wert von etwa 50 Euro. Anschließend flüchteten die Obstdiebe in unbekannte Richtung.

Feuerlöscher missbraucht

In der Osmaritzer Straße in Jena haben unbekannte Täter ihr Unwesen getrieben. Wie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Montag feststellte, haben die Unbekannten übers Wochenende zwei Feuerlöscher leer gesprüht. Diese zielten sie gegen ein Fenster, weiterhin schlugen mit einem Gegenstand dagegen, sodass die Scheibe beschädigt wurde.

Asphaltwalze beschädigt

In Lindau haben Unbekannte auf einer Baustelle am Wochenende die Scheiben einer Walze eingeschlagen. Der oder die Täter begaben sich auf die Baustelle zwischen Königshofen und Lindau und beschädigten die Asphaltwalze, in dem sie die Scheiben mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen.

Zigarettenautomat in Indoorspielplatz aufgebrochen

In der Löbstedter Straße in Jena wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Über eine Feuerleiter gelangten Unbekannte ins Obergeschoss eines Indoor-Spielplatzes für Kinder. Hier hebelten sie gewaltsam ein Fenster auf und gelangten somit ins Innere des Gebäudes. Ein dort aufgestellter Zigarettenautomat war das Ziel der Begierde. Dieser wurde durch den oder die Täter aufgehebelt und unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen