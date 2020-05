Rentner Heinz Bäsig (rechts) baute einen Tisch, an dem man vor der Kirchenruine in Dürrengleina nun noch besser rasten kann. Bürgermeister Albert Weiler ist vom Engagement begeistert.

Rastplatz in Dürrengleina verschönert

An der Kirchenruine in Dürrengleina bei Milda finden Wanderer einen ruhigen Ort zur Rast. Was allerdings fehlte, ist ein Tisch, um Proviant oder Wanderkarte auszubreiten. Ein rüstiger Rentner ergriff jetzt die Initiative.

Wie Bürgermeister Albert Weiler mitteilt, saß Heinz Bäsig, leidenschaftlicher Wanderer, schon häufig auf der Bank an der alten Kirche. „Diesen Ort habe ich früher oft auf Wanderungen mit meiner Frau besucht. Stets haben wir dann die Bank an der Kirchenruine als Rastplatz aufgesucht. So romantisch und ruhig gelegen, ist mir der Platz in guter Erinnerung. Vor einiger Zeit ist mir dann die Idee gekommen, dass vor der Bank auch ein kleiner Tisch stehen könnte“, erklärt Bäsig.

So baute er das Möbelstück und wandte sich an Bürgermeister Weiler, um es gemeinsam mit ihm aufzubauen. „Wir als Gemeinde planen nun, auch die Bank zu erneuern, damit dieser historische Ort langfristig als Rastplatz für Wanderer dient“, sagt Weiler.