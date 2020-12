Rathaus: Lockdown dämmt Infektionsgeschehen in Jena

Jena Am Universitätsklinikum ist der Impfstoff eingetroffen. Mit einem Hilferuf hat sich ein Pflegeheim an die Öffentlichkeit gewandt.

Die Corona-Situation scheint sich in Jena etwas zu entspannen: So wurden dem Fachdienst Gesundheit bis Montagabend (24 Uhr) 18 neue Infektionen gemeldet. Das Rathaus schätzt ein, dass sich der Lockdown nun dämmend auf das Infektionsgeschehen auswirke.

Weiterhin sind allerdings sechs soziale Einrichtungen in Jena von den Covid19-Erkrankungen betroffen. So benötigt das Zentrum für Betreuung und Pflege an der Karl-Marx-Allee dringend Hilfe. "Aufgrund von Corona-Infektionen in der Belegschaft kann der Dienst in der Pflegeeinrichtung aktuell nicht vollständig abgedeckt werden. In den kommenden Tagen fehlen Fachkräfte, um die Schichten mit ausreichend Personal abzusichern", heißt es in einem Aufruf, der von der Stadt in den sozialen Medien geteilt wurde. "Derzeit werden mit der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Land und der Stadt die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen abgestimmt", sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Am frühen Nachmittag traf der erste Impfstoff am Universitätsklinikum ein. Das bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage. Um den tiefgekühlten Impfstoff auf eine Temperatur zu bringen, bei der er injiziert werden kann, muss er aufgetaut werden. Die ersten Mitarbeiter sollen am späten Nachmittag geimpft werden.

Die Jenaer Statistik vom 28.Dezember:

- Anzahl aktiver Fälle: 616

- davon in den vergangenen 24 Stunden: 18

- stationäre Fälle: 15

- davon schwere Verläufe: 3

- Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 237

- Sieben-Tage-Inzidenz: 218,6

- Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 1691

- Gestorbene insgesamt: 18

- Genesene insgesamt: 1057

- davon in den vergangenen 24 Stunden: 33

- in Quarantäne (Stand 25. Dezember): 1443

Pflegekräfte oder Menschen mit Pflegeerfahrung werden gebeten, sich bei der Einrichtungsleitung des Zentrums für Betreuung und Pflege zu melden, wenn sie stunden- oder tageweise aushelfen können: Telefon: 03641/79700, E-Mail: jenalobeda@korian.de