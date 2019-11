Aber nicht nur die gute Stube in Jena war Schauplatz einer symbolischen Schlüsselübergabe zur Eröffnung der närrischen Saison. Auch auf dem Stadthof in Lobeda-Altstadt vollzog sich der Wechsel.

Ortsteilbürgermeister Jürgen Häkanson-Hall übergab vor 150 gut gelaunten Besuchern den Rathausschlüssel an Mario Braun vom Lobedaer Carnevalsclub (LCC). Dafür gab es im Gegenzug zwei Geschenke von den Lobedaer Narren. So überreichte Braun dem Ortsteilbürgermeister einen Schuhabdruck seines Amtsvorgängers Klaus Liebold, in dessen große Fußstapfen er nun treten soll. Und weil alle vom Klimaschutz reden, erhielt Häkanson-Hall auch noch ein mobiles Rathausbüro auf einem Fahrrad. Dazu gehört ein Telefon an der Lenkerstange, aber auch ein Briefkasten. Der hat den Vorzug, dass eingeworfene Beschwerden auch gleich durchgeleiert werden können, ohne dass der Bürgermeister fürs Lesen Zeit verschwenden müsste.

Wie im Vorjahr waren unter den Gästen auch Abordnungen des Jenaer Karnevalsclubs JKC und des LNT-Vereins (Lustiges Närrisches Treiben), die lieber nach Lobeda gekommen waren als in Jenas Zentrum, sowie von der Föderation Europäischer Narren (FEN). Ebenso hatte eine Gruppe von Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten „Am Sportforum“ viel Spaß an der Veranstaltung, zu derem Gelingen auch der Feuerwehrverein beitrug.

Für gute Stimmung sorgten auch noch zwei Nummern aus der letzten Februar-Faschingsveranstaltung – zum einen der Marsch des Küchenorchesters Lobeda und zum anderen die Nummer mit dem Pflaumenbaum.

Start in die Saison beim JKC, Samstag, 16. November, 20.11 Uhr, Bürgerhaus Lisa