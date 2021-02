Rathaus: So viel Schnee gab es seit 1985 nicht mehr in Jena

Vom Lockdown zum Flockdown: Der Wintereinbruch mit viel Neuschnee in der Nacht zum Montag hat Jena heftig getroffen. Busse und Bahnen fuhren nicht mehr, die Müllabfuhr wurde eingestellt, und für die Rettungsdienste gab es oft kein Durchkommen. Eine ähnliche Wetterlage mit so viel Schnee an einem Tag gab es nach Angaben des Rathauses in Jena seit 1985 nicht mehr.