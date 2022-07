Rathaus will es wissen: Wie attraktiv ist Jena als Einkaufsstadt?

Jena. Der Fachdienst Stadtentwicklung Jena aktualisiert das Einzelhandelskonzept. Online-Umfrage startet.

Der Fachdienst Stadtentwicklung Jena aktualisiert das Einzelhandelskonzept der Stadt Jena. Ein wichtiger Teil ist dabei ist nach Angaben des Rathauses die Meinung der Bürgerinnen und Bürger Jenas und der umliegenden Gemeinden. Dabei geht es insbesondere um die Einschätzung der Einkaufssituation in Jena und vor allem auch in der Jenaer Innenstadt.

Wo werden Stärken und Schwächen des Jenaer Einzelhandels gesehen? Was könnte zu einer attraktiveren Innenstadt beitragen? Zusammen mit dem Planungsbüro Junker + Kruse, Stadtforschung Planung aus Dortmund, wurde eine Online-Befragung entwickelt, welche die Meinungen zum Einkaufen in Jena erfassen soll. Die Befragung wird etwa zehn Minuten in Anspruch nehmen. Alle Angaben werden anonymisiert ausgewertet. Eine Weitergabe der Einzeldaten an Dritte findet nicht statt.

Die zusammengefassten Ergebnisse der Befragung fließen dann in die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes ein.