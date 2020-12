Rauchmelder verhindert Schlimmeres bei Wohnungsbrand in Jena

Brand im Erdgeschoss in einem Fünfgeschosser in der Tieckstraße in Lobeda Ost in Jena.

Am Samstagabend hat es in einer Erdgeschoss-Wohnung in einem Fünf-Geschosser in der Tieckstraße in Jena, Lobeda-Ost gebrannt.

Die Kameraden der Feuerwehr hatten das lokal begrenzte Feuer in der Wohnstube der Mieterin schnell unter Kontrolle. Warum es auf dem Tisch in der Nähe des Fernsehgerätes brannte, muss jetzt die Kriminalpolizei ermitteln.

Den Brand-Klassiker in der Vorweihnachtszeit mit der brennenden Kerze konnte der Einsatzleiter Axel Fickler von der Jenaer Berufsfeuerwehr nicht bestätigen. „Dafür gab es keine Anzeichen“, sagte er. Die Obermieter hatten den Heimrauchmelder aus der Wohnung gehört und die „1-1-2“ angerufen. „Es gab das typische Piep-Geräusch. Da haben wir schnell bei der Leitstelle angerufen“, sagte eine junge Frau.

Die Alarmierung ging um 17.06 Uhr über die Rettungsleitstelle ein. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort ankamen, stand die Mieterin der Wohnung, eine ältere Frau, vor dem Hauseingang, und konnte den Rettungskräften den Schlüssel für die Ausgangstür der Wohnung übergeben.

Offenbar war die Seniorin gerade vom Sonnabend-Einkauf zurück gekehrt. Über die Höhe des Schadens gab es keine Angaben. Den Abend und die Nacht verbrachte die Mieterin bei Bekannten.