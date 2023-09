Rausch, Randale und Sirenen: Polizeimeldungen aus Jena

Eine Sirene sorgte am Sonntag in Jena für einen Auffahrunfall. (Symbolbild)

Jena. Beschädigte Türen, Betäubungsmittel und warum eine Feuerwehr-Sirene einen Unfall auslöste: Das sind die Polizeimeldungen vom Wochenende für Jena.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Ernst-Zielinski-Straße in Jena zu einer Sachbeschädigung. Laut Polizeiangaben, beschädigten Unbekannte eine Haustür.

Sie wirkten gewaltsam auf die Scheibe der Tür ein, sodass diese beschädigt wurde. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gestellt.

Diebe brechen in Fahrradkeller ein

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte in einen Gemeinschaftskeller in der Fritz-Ritter-Straße ein. Wie die Polizei am Montag erklärte, brachen die Diebe die Tür des Fahrradraumes gewaltsam auf. Dabei entstand ein Sachschade von circa 200 Euro.

Darüber hinaus entwendeten die Unbekannten ein Fahrrad im Wert von 1300 Euro.

Berauscht in die Kontrolle

Am Sonntagabend führte die Polizei in Jena Verkehrskontrollen durch. Ein Audi-Fahrer wurde dabei aus dem Verkehr gezogen.

Der 25-Jährige war mit seinem Fahrzeug Am Anger unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten vor Ort fest, dass der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin veranlassten sie eine Blutentnahme und erstatteten Anzeige den den 25-Jährigen.

Feuerwehr-Sirene verursacht Auffahrunfall

Als sich am Sonntagnachmittag die Sirene der Feuerwehr aus der Brüssler Straße in Richtung Amsterdamer Straße in Jena näherte, stand eine 44-Jährige gerade mit ihrem Fahrzeug in der Einfahrt eines Schnellrestaurants.

Um den Einsatzkräften den Weg freizuhalten, setzte sie ihr Auto zurück und stieß sogleich mit einem dahinterstehenden Fahrzeug zusammen. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Sachschaden. Verletzt wurde jedoch niemand.

Mann randaliert in Wohnblock

Ebenfalls am Sonntagnachmittag drang eine unbekannte männliche Person in einen Wohnblock in der Kastanienstraße in Jena ein. Diese randalierte im Erdgeschoss und richtete Schaden in unbekannter Höhe an.

Laut Polizeiangaben, beschädigte der Mann dabei die Zugangstür zu einem Abstellraum. Nach seinem Wutausbruch verschwand er in unbekannte Richtung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.