Rauschebart ist nicht ganz dicht

Kirchenleute müssen den Weihnachtsmann als seltsamen Mitläufer in der Zeit rund um Christi Geburt empfinden. Der Rauschebart ist’s doch sonst gewesen, der wegen der Hatz nach Geschenken die Besinnlichkeit untergräbt. Heilige Nacht, eilige Nacht. Umso besser ist nachvollziehbar, was Jenas Superintendenten Sebastian Neuß umtreibt. Auch er denkt angesichts des Lockdowns samt stark eingedampfter Festgottesdienste über das halb volle Glas nach: Die Stille könne eine Ressource sein, so sagte er im Gespräch über das diesjährige Angebot der Kirche rund um Weihnachten.

Keine Zweifel ließ Neuß daran, dass dem Gesundheitsschutz Vorrang gewährt wird. „Absolut jeder Kontakt“ sei zu meiden, wie es Gemeindekirchenratsvorsitzender Georg Elsner formulierte. Aus der Warte der Gottesdienstverantwortlichen klingt das tapfer, zumal Corona ihnen die Hochsaison der Werbung in eigener Sache verdirbt.

Dagegen der Weihnachtsmann! Auf einem Beipackzettel für FFP2-Masken steht der Warnhinweis: „Bartbehaarung kann Dichtsitz beeinträchtigen!“