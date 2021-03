Region Jena: Imker und Bauern kooperieren beim Insektenschutz

Nicht gegen- sondern miteinander arbeiten im Gönnatal und auf der Saaleplatte nördlich von Jena Landwirte und Imker beim Insektenschutz. Das zeigt Erfolg, wie die Honigernte der Imker Bernd Woker und Achim Krause (v. links) belegt. Einen Teil ihrer Einnahmen haben die Imker und die Gönnatal Agrar eG, vertreten durch Feldbauchef Tristan Sammer (rechts) jetzt gespendet. Katrin Mohrholz von der Elterninitiative krebskranker Kinder in Jena freut sich über 500 Euro. In den Bienestöcken, die direkt auf dem Firmengelände der Gönnatal Agrar eG stehen, summt es schon gewaltig. Die Bienen von Bernd Woker sammeln Nektar von Weidenkätzchen, Büschen und Frühblühern an Feldrändern.

Das Thermometer zeigt nur fünf Grad über Null, doch die Sonne lässt es weiter steigen. Darauf warten die Bienen in den Bienenstöcken am Feldrand bei Neuengönna jedoch nicht. Sie sind schon längst ausgeschwirrt. Es herrscht reges Kommen und Gehen an den Einfluglöchern der Kästen, die Imker Bernd Woker aus Neuengönna auf dem Gelände der Gönnatal Agrargenossenschaft aufgestellt hat. „Die Bienen sammeln Nektar in den Weiden, deren Kätzchen schon aufgesprungen sind, bei den ersten Frühblühern am Feldrand und in den Gärten am Dorfrand", weiß der Imker zu berichten.