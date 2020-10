Reimahg-Ausstellung in Italien eröffnet

Über das Projekt Thüringen 19_19 ist eine mobile Ausstellung entstanden, die über das Thema Zwangsarbeit am Walpersberg bei Kahla informiert. Seit Oktober gastiert die Schau in der italienischen Stadt Castelnovo ne’Monti, mit der Kahla eine Partnerschaft anstrebt. Der Geschichts- und Forschungsvereins Walpersberg und der Internationale Verein Kahla besuchten die Region.

Kahla/Castelnovo ne’Monti. Der Internationale Verein Kahla will die Beziehungen zu Castelnovo ne’Monti weiter stärken. Frühere Weggefährten an Corona gestorben.

Eine Partnerschaftsreise nach Italien haben Anfang Oktober Mitglieder des Internationalen Vereins Kahla und des Geschichts- und Forschungsvereins Walpersberg unternommen. Sie wollen die Beziehungen zwischen Kahla und Castelnovo ne’Monti weiter stärken und an die Vergangenheit erinnern, geht aus einer Mitteilung hervor.

„Es war uns ein Bedürfnis, noch im 75. Jahr der Befreiung unsere langjährige Partnerschaft mit Castelnovo ne’Monti im italienischen Apennin mit Leben zu erfüllen“, sagt Claudia Nissen-Roth, Präsidentin des Internationalen Vereins Kahla. Die Region im Norden Italiens sei stark durch Covid-19 im Frühjahr betroffen gewesen. „Viele Menschen, unter ihnen auch der Partnerschaftsvereinsvorsitzende Sergio Sironi, sind verstorben. Die Partnerschaftsfahrt bot auch die Gelegenheit, die neue Vereinsführung kennenzulernen und weitere Meilensteine für die gemeinsame Arbeit festzulegen“, sagt sie.

Gemeinsame Geschichteeint Deutsche und Italiener

Im Gepäck hatten sie die mobile Ausstellung, die 2019 über das Projekt „Thüringen 19_19“ erstellt wurde. Sie informiere auf 17 Wandtafeln, Hörstationen und Grafikdisplays über die Zwangsarbeit am Beispiel der Menschen am NS-Rüstungswerk Walpersberg. Die Nationalsozialisten verschleppten damals auch viele ausländische Arbeiter, darunter Italiener, um sie unter schwersten Bedingungen arbeiten zu lassen. Hunderte Zwangsarbeiter starben.

Markus Gleichmann, einer der Kuratoren der Ausstellung und Mitinitiator der Partnerschaft, plädiert für die Notwendigkeit, sich mit dieser Geschichte zu befassen. „Uns trennen 1000 Kilometer und die Sprache, uns eint aber eine Geschichte. Und wenn diese auch eine der dunkelsten Zeiten des Zusammenlebens in Europa war, ist sie doch eine, deren Lehren uns für die Zukunft Auskunft geben müssen. Gerade der Austausch junger Menschen ist ein wichtiges und noch zu verstärkendes Mittel internationaler Kooperation in Kahla.“

Die Ausstellung zieht noch in weitere Regionen Italiens. Im Saale-Holzland-Kreis soll sie ab 23. November im Rahmen der Bündniskonferenz des Demokratienetzwerkes in Eisenberg präsentiert werden, anschließend zieht sie in die Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Ausstellung auch online in drei Sprachen zu sehen: www.nebenan-zwangsarbeit.de