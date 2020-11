Reimahg-Baracken am Hummelshainer Jagdschloss werden abgerissen

Am Jagdschloss Hummelshain werden alte Baracken abgerissen, eine Ausgleichsmaßnahme für den Neubau der Böttcher AG in Zöllnitz. Im Bild die frühere Gärtnerei.

Die Zwangsversteigerung des Jagdschlosses in Hummelshain ist in dieser Woche kurzerhand geplatzt, doch die Bagger rotieren im Schlosspark. Der jetzige Eigentümer ist dort aber keineswegs am Werke, um Ordnung zu schaffen. Vielmehr profitiert die Schlossanlage derzeit von der boomenden Jenaer Online-Wirtschaft.