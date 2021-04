Rekordverdacht in Kahla: Ein Zaun voller Ostereier-Netze

Ostern in Kahla: 1022 Eier in von Kahlaer Bürgern selbst gehäkelten Ostereier-Netzen hängen am Zaun des Sportplatzes. Organisiert hatten die Aktion der Verein Purzelbude, die BSG Chemie Kahla und die Stadt Kahla. Zu den Helfern gehörten Tony Meißner und Simone Wolf.

Kahla. In Kahla wurden am Ostersonntag für die Kinder der Stadt mehr als eintausend selbst gehäkelte Säckchen aufgehangen

Unter normalen Umständen hätte es die Ostereier-Aktion, die am Ostersonntag auf dem Gelände des Sportplatzes in Kahla über die Bühne ging, wohl nie gegeben. „Wir wollten eigentlich die Ostereier an die Kinder ausgeben. Das ging aber nicht wegen Corona“, sagte Claudia Seibel vom gastgebenden Purzelbude-Verein. So wurde nach Alternativen gesucht.

Selbst über eine lange Leine hatten die Veranstalter nachgedacht, um die Eier in den selbst gehäkelten Netzen aufzuhängen. Das wäre aber nicht möglich gewesen. Das Gewicht der Eier hätte keine Leine gehalten. Dann kam man auf die Idee mit dem Zaun entlang des Sportplatzgeländes. Die Macher holten sich das Okay von den Fußballern der BSG Chemie, von den Hauptnutzern der Anlage. „Und dann ging alles sehr fix. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit unserem Aufruf so viele Leute zum Häkeln von Ostereiernetzen animieren können“, sagte Seibel.

Am Ende waren es sage und schreibe 1022, alle gefüllt mit Eiern. Die Helfer befestigten am frühen Ostersonntag die Netze an dem Zaun. Punkt 11 Uhr erschienen die ersten Kinder mit ihren Eltern. „Anfänglich war es für einige Kinder ungewohnt. Sie wollten nur die Eier herausnehmen und die Netze hängen lassen“, sagte Seibel.

Bis zum Nachmittag war das Gros der Netze verschwunden. 80 blieben hängen. „Für die 80 Ostereier werden wir uns was einfallen lassen“, sagte die Gesamtleiterin.

Zu den Unterstützern gehörte Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld. Er könnte sich vorstellen, die Aktion vielleicht künftig noch etwas größer aufzuziehen. „Vielleicht hätten wir mit der Redaktion vom Guinness-Buch der Rekorde Kontakt aufnehmen sollen. Einen Versuch wäre es bestimmt wert gewesen“, sagte Bürgermeister Schönfeld. Claudia Seibel wirkte auch nicht abgeneigt. „Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wie man so einen Rekordversuch angehen muss. Da müsste ich mich wirklich erst mal belesen.“

Weltrekorde zu Ostern gibt es schon einige. Da wird von der längsten Osterkette geschrieben mit über 13.000 ausgepusteten Eiern. Und da gibt es einen Rekord für die längste Reihe mit dekorierten Eiern mit 21.723 Eiern.

Diese Rekorde sind für die fleißigen Osterhasen aus Kahla um Claudia Seibel möglicherweise noch eine Nummer zu groß.

Eine andere Marke könnte dagegen von den Kahlaern verbessert werden. Gemeint ist der Rekord für die größte Ansammlung als Hasen verkleideter Menschen. Der Weltrekord liegt bei 250 Teilnehmern.

Vielleicht ist das ja tatsächlich eine Überlegung wert für das Team um Claudia Seibel, für den Ostersonntag 2022 in Kahla auf dem Sportplatz.