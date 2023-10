Rektor wird Präsident: Teicherts zweite Amtszeit an der EAH Jena beginnt

Jena. Der Physiker leitet die Ernst-Abbe-Hochschule bereits seit dem 4. November 2017, bislang unter der Bezeichnung Rektor. Warum sich das nun ändert.

Am 4. November beginnt die zweite Amtszeit von Steffen Teichert. Er bleibt weitere sechs Jahre Präsident der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH). Am Freitag wurde ihm die Ernennungsurkunde überreicht, nachdem die Hochschulversammlung vor einem Jahr seine Wiederwahl bestätigte.

„Schon während seiner ersten Amtszeit konnte Professor Teichert viel bewegen. Das neu eröffnete Skills-Lab des Fachbereichs Gesundheit wäre ohne sein Engagement nicht denkbar gewesen – und gehört heute zu den größten und modernsten Simulationsräumen im Bereich Gesundheitswesen“, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Auch die stetige Erhöhung der Drittmitteleinnahmen der Hochschule könne sich sehen lassen: Seien es vor Beginn seiner Amtszeit 2017 noch 6,2 Millionen Euro gewesen, so seien es im Jahr 2022 schon über 11 Millionen Euro.

„Wir haben an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena in den vergangenen Jahren einiges erreicht und sind auch für die Zukunft inhaltlich bestens aufgestellt als wichtige Institution für Lehre, Forschung und Transfer in der Region und darüber hinaus“, sagt Teichert. Der Physiker leitet die EAH Jena bereits seit dem 4. November 2017, bislang unter der Bezeichnung Rektor. Mit der neuen Amtszeit geht aufgrund der Reform des Thüringer Hochschulgesetzes der neue Begriff Präsident einher.

An der EAH Jena studieren 4400 Studierende, verteilt auf fast 50 Bachelor- und Masterstudiengänge. Damit ist die EAH die größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Thüringen. Das Studienangebot fokussiert die Themenbereiche Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit.

Steffen Teichert wurde 1964 im Erzgebirge geboren. Nach Studium, Promotion und Stationen in Industrie und Forschung wirkt er seit 2009 an der Jenaer Hochschule: Zunächst als Professor, dann als Dekan des Fachbereich SciTec und seit 2017 als Rektor. Damals trat er die Nachfolge von Gabriele Beibst an.