Rendezvous mit dem Tanztheater Jena

Jena. Das Tanztheater feiert am 12. Juni im Volkshaus seine bewegte Geschichte.

Unter dem verbindenden Titel „Rendezvous“ feiert das Tanztheater Jena am 12. Juni ab 16.30 Uhr im Volkshaus seine bewegte Tanzgeschichte. Seit nunmehr 60 Jahren wirken in dem Verein tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit. Mittlerweile haben mehrere Generationen hier ihrer Freude an rhythmischer Bewegung Ausdruck verleihen können. Besucher erhalten im Foyer des Volkshauses einen Einblick in die Geschichte des Vereins. Eine Fotoausstellung und Videointerviews zeigen, dass Tanz und Bewegung über all die Jahre eine universelle Sprache sind.

Tickets sind in der Jenaer Tourist-Information erhältlich.