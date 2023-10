Prof. Dr. Jürgen Popp, Preisträger des Charles Mann Awards und wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-IPHT (links im Bild), und Prof. Dr. Igor Lednev, Professor an der University at Albany – State University of New York (rechts im Bild)

Renommierter Charles-Mann-Award in Sparks (USA) an Jenaer Forscher Jürgen Popp verliehen

Jena. Seine zukunftsweisende Forschung in Jena ermöglicht es, Krankheiten schneller über biochemischen Zusammensetzungen zu diagnostizieren

Der Jenaer Biophotonik-Experte Jürgen Popp hat für seine zukunftsweisende Forschung den renommierten „Charles Mann Award“ erhalten. Popp ist einer der weltweit führenden Experten im Bereich der Biophotonik. Die amerikanische Federation of Analytical Chemistry and Spectroscopy Societies (FACSS) würdigte insbesondere Popps Einsatz, Forschungsideen in die Anwendung zu bringen sowie sein langjähriges Engagement für eine verbesserte Krankheitsdiagnostik.

Jürgen Popp ist seit 2006 wissenschaftlicher Direktor am Leibniz-IPHT und seit 2002 Direktor des Instituts für Physikalische Chemie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Raman-Spektroskopie als eine der leistungsstärksten analytischen Methoden bietet für chemische, physikalische, lebenswissenschaftliche und medizinische Fragestellungen sowie für die Umwelt-, Pharma- und Lebensmittelanalytik enormes Potenzial: Biologische Proben lassen sich mit ihrer Hilfe über den einzigartigen molekularen Fingerabdruck präzise charakterisieren.

Kombiniert mit cleveren und auf Künstlicher Intelligenz basierenden Analysemethoden können die gewonnenen Raman-spektroskopischen Daten automatisiert ausgewertet werden und so eine schnelle Diagnostik effizient unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt von Popps Arbeiten bilden Raman-spektroskopische Verfahren für Anwendungen in der Onkologie und Infektionsdiagnostik. Sie können Ärzte in Zukunft dabei unterstützen, noch während einer operativen Tumorentfernung zu beurteilen, ob krankhaftes Gewebe vollständig entfernt werden konnte und keine Tumorzellen zurückbleiben.

Den Preis nahm Popp auf der internationalen Konferenz für analytische Chemie, der SciX 2023, in Sparks, USA, entgegen. Er sagte: „Die Auszeichnung ist eine ganz wunderbare Anerkennung unserer bisherigen Arbeit, die das Ergebnis der Zusammenarbeit eines hochengagierten und interdisziplinären Teams ist.“ Indem sich vor allem Krankheiten schneller und besser über Veränderungen von biochemischen Zusammensetzungen erkennen lassen, könne wertvolle Zeit für die Therapie gewonnen werden.