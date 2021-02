Reparatur der Fernwärmeleitung in Jena gelungen: 6500 Haushalte wieder versorgt

Nach der Fernwärme-Havarie in Jena-Nord haben die Stadtwerke die Versorgung der betroffenen 6500 Haushalte wieder aufgenommen. In der Nacht war die Reparatur der defekten Leitung geglückt. Ein Spezialtrupp der Firma Streicher hatte gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Unternehmens die Schadstelle gefunden und repariert. Bewohner berichten, dass die Heizung wieder warm wird und auch das Warmwasser wieder funktioniert.

Das war der Grund für die Havarie

Am Mittwochabend hatte das Bauunternehmen die Kreuzung Naumburger Straße/Altenburger Straße/Schützenhofstraße aufgerissen und mit Hilfe eines Saugbaggers aus Katzhütte die Fernwärmetrasse in drei Metern Tiefe freigelegt. Sie befreiten das Stahlrohr (35 Zentimeter Durchmesser) von der Isolationsschicht: Die Schadstelle befand sich an dem Abzweig für die Wärmeleitung, die in die Stifterstraße führt. Durch die Belastungen des Straßenverkehrs an der vielbefahrenen Kreuzung war eine Schweißnaht der in den 1990er Jahren verlegten Leitung auf etwa 15 Zentimetern Länge gerissen, so die erste Einschätzung der Bauexperten.

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Am Mittwochabend hat der Oberbürgermeister der Stadt Jena, Thomas Nitzsche, den Katastrophenfall ausgerufen. Foto: Tino Zippel

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Nach der Havarie der Fernwärme in Jena-Nord hatte die Stadt bereits gemeinsam mit den Stadtwerken einen Krisenstab eingerichtet. Foto: Tino Zippel

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Aktuell werde versucht, mobile Heizgeräte bereitzustellen, sodass möglichst viele Jenaer in ihren Wohnungen bleiben können, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Foto: Tino Zippel

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen ausgesetzt. Wer nicht in seiner Wohnung bleiben könne, begehe keine Ordnungswidrigkeit. Foto: Tino Zippel



Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Nach Angaben eines Stadtsprechers ist noch unklar, wie viele Menschen von den Ersatzunterkünften Gebrauch machen. Foto: Tino Zippel

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Wie die Stadtwerke mitteilen, ist nicht damit zu rechnen, dass die Wärmeversorgung in dieser Nacht wiederhergestellt werden kann. Foto: Tino Zippel

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Bisher sei noch nicht absehbar, wann die betroffenen Haushalte wieder ausreichend mit Fernwärme versorgt werden können. Foto: Tino Zippel

Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Am Morgen war in Jena aus dem unterirdischen Fernwärmebauwerk an der Ecke Altenburger Straße/Naumburger Straße eine heiße Dampfwolke ausgetreten. Foto: Tino Zippel



Über 6500 Haushalte in Jena ohne Heizung und heißes Wasser Es sei noch unklar, ob der Schaden an einer Zuleitung oder im Sammler aufgetreten ist. Foto: Tino Zippel



Zunächst gaben die Stadtwerke wieder Wasserdruck auf die Trasse, um zu überprüfen, ob die richtige Stelle gefunden war. Nach der Bestätigung musste die Leitung zunächst wieder trockengelegt werden, bevor die Streicher-Mitarbeiter die Schadstelle schweißen konnten. Der reparierte Bereich überstand den anschließenden Drucktest. Die Wiederinbetriebnahme des Fernwärmenetzes startete schrittweise ab 3.10 Uhr, wie Stadtwerke-Sprecher Stefan Dreising sagte. Gegen 5 Uhr betrug die Temperatur in der Leitung wieder 118 Grad Celsius.

Für Notfall stehen weitere Heizcontainer bereit

Zur Absicherung der Versorgung waren in der Nacht durch die Stadtwerke zwei Notwärme-Container an sensiblen Stellen im Einsatz, die mit Heizöl betrieben werden. Für den Fall, dass die Inbetriebnahme nicht geklappt hätte, haben die Stadtwerke Jena Netze zudem Absprachen mit weiteren Stadtwerken getroffen: So könnten im Verlauf des Donnerstages bis zu fünf weitere Notwärme-Container nach Jena geholt werden – diese Maßnahme ist jedoch nicht erforderlich.

Nach der Havarie gab es eine Welle der Hilfsbereitschaft für die betroffenen etwa 15.000 Bewohner. Viele Jenaer wollten Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Die Stadt organisierte Hotelzimmer. Einige wenige Bewohner nahmen die Möglichkeit an, eine Ersatzunterkunft zu beziehen. Am Abend war die Feuerwehr mit vielen freiwilligen Kräften alle Häuser abgelaufen und hatte Hilfe angeboten. Unterstützung kam auch aus benachbarten Landkreisen und aus Sachsen-Anhalt. Die Stadt Jena hatte am Abend den Katastrophenfall erklärt.

Die aktuelle Schnee-Lage im Überblick