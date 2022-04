Restmüll im Saale-Holzland wird später entsorgt

Eisenberg/Stadtroda. Viele Orte im Saale-Holzland betroffen

Bei der Entsorgung des Restmülls kommt es im Saale-Holzland-Kreis aktuell zu Verzögerungen. Wie das Landratsamt mitteilt, können die grauen Tonnen, in die Restmüll geworfen wird, aktuell nicht wie geplant abgeholt werden. Demnach kommt es in vielen Orten im Saale-Holzland-Kreis zu Verzögerungen der Müllabfuhr.

Die Gründe dafür sind einerseits die Osterfeiertage am vergangenen Wochenende und andererseits das Erkranken mehrerer Mitarbeiter des Fahrpersonals. Darüber hatte das Entsorgungsunternehmen informiert. Wer von den Verzögerungen betroffen ist, solle laut Landratsamt die jeweiligen Tonnen bis zur Entsorgung am Aufstellplatz stehen lassen. Das Entsorgungsunternehmen will die Verzögerungen demnach schnellstmöglich aufholen, teilt die Kreisverwaltung mit.

So sollen etwa auch am Samstag, den 23. April, Entsorgungstouren gefahren werden.