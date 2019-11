Im Zuge mehrtägiger Einsatzübungen der Feuerwehr Kahla an diesem Wochenende fand am Freitagabend gegen 18.30 Uhr ein Szenario im Waldhotel Linzmühle statt.

Nach einer Explosion in der Sauna löste die dort installierte Brandmeldeanlage aus. Neben der Stützpunktfeuerwehr aus Kahla sieht die Alarm- und Ausrückeordnung bei solch einem Ereignis auch vor, dass die Floriansjünger aus Lindig, Kleineutersdorf und Hummelshain, also alle umliegenden Feuerwehren, zum Einsatzort eilen.

Verletzte in Hotel und Sauna

Bei Eintreffen der Kräfte war das Treppenhaus am Gebäude, welches als Fluchtweg dient, bereits komplett verraucht. In einem Zimmer in der obersten Etage waren somit drei Personen eingeschlossen, die das Gebäude nicht eigenständig verlassen konnten. Sofort wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Durch die Kameraden unter schwerem Atemschutz, die umgehend mit mehreren Trupps zum Einsatz kamen, mussten neben der Brandbekämpfung auch drei verletzte Personen aus der Sauna gerettet werden. Dazu setzten sie Fluchthauben ein, damit die ohnehin schon verletzten Gäste nicht dem giftigen Rauch ausgesetzt sind. Auf einer Trage wurde so mancher Gast, der sich nicht mehr eigenständig fortbewegen konnte, zum Verletztensammelplatz gebracht und dort dann erstversorgt. Zur Wasserversorgung dienten die großen Teiche neben dem Waldhotel. Die Führungskräfte sammelten bei der Übung wichtige Erkenntnisse. Das Training stärkt die Zusammenarbeit der Einheiten, auch in Hinblick auf die Tageseinsatzbereitschaft, wo sich die Wehren untereinander unterstützen müssen. Im Ernstfall sollen alle Handgriffe sitzen, deswegen werden Kleinigkeiten, die bei der Auswertung bemängelt wurden, in den kommenden Ausbildungseinheiten ausgemerzt.

Stadt Kahla übernahm Verpflegung

Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte der vier Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen dabei, teilte Stadtbrandmeister Lötel mit. Er ließ auch ein Dankeschön an die Mitglieder des Karneval Clubs Dohlnsteen aus Kahla ausrichten. Sie stellten die Verletztendarsteller. Realistisch wurden sie im Vorfeld der Übung geschminkt.

Der Einsatzübung beigewohnt hat auch Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld. Die Stadt übernahm die Kosten für die Verpflegung der Kameraden und Kameradinnen im Anschluss, am Gerätehaus der Feuerwehr Kahla. Hier hatte der Feuerwehrverein schon für Getränke gesorgt und den Rost angeheizt. Bereits am Samstag gegen 7.30 Uhr ging es für die Kräfte in Kahla weiter mit neuen Einsatzübungen.