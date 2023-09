Ritterschlag und Pläne für „Balkon Lobedas“

Jean. Die Lobdeburg soll eine Aussichtsplattform erhalten. Die Bauplanungen verzögern sich aus einem überraschenden Grund.

Schön ist der Ausblick von der Lobdeburg schon jetzt. Noch schöner soll er mit einer frei zugänglichen Aussichtsplattform werden, die an der Westseite der Anlage entstehen soll. Die Silhouette wird nicht gestört. Stadt Jena und Verein „Lobdeburggemeinde 1912“ verfolgen das Ziel gemeinsam.

3000 Taler, die der Verein akquirieren konnte, hat Hans-Jürgen Domin, der Vorsteher der Gemeinde, jetzt an Vertreter des städtischen Immobilienbetriebes und von Jenakultur übergeben. Eigentlich sollten die Planungen für die Plattform bereits in diesem Jahr starten, Geld ist ausreichend im städtischen Etat vorgesehen. Jedoch fand sich kein Planungsbüro, das den Auftrag übernehmen konnte. So berichtet es Tilo Peißker, er ist beim städtischen Immobilieneigenbetrieb KIJ Abteilungsleiter für Kultur-, Verwaltungs- und Sozialimmobilien. Wie überall fehlen den externen Büros Leute, um Aufträge übernehmen zu können. Die Planungsgelder werden nun ins kommende Jahr übertragen.

Der Balkon Lobedas soll überschaubare Abmaße haben und über eine Treppenanlage seitlich erreichbar sein. Die Idee ist, dickes Glas als Standfläche zu verwenden. Dann könnten Besucher weiterhin in die Zisterne schauen ohne dass die Gefahr besteht, dass diese vermüllt. Die Terrasse könnte zugleich einen Abschluss der Sanierung darstellen. Derzeit ist das Areal auch noch durch einen Bauzaun abgesperrt.

Ein beeindruckenderund romanischer Profanbau

Alles Wissenswerte zur Burganlage ist auf einer neuen Schautafel zu lesen, die auf Initiative der Lobdeburg-Gemeinde und unter Leitung von Evelyn Halm, der Denkmalsverantwortlichen bei Jenakultur, aufgestellt wurde. Die Ruine der Lobdeburg gehört zu den eindrucksvollsten und am bestens erhaltenen romanischen Profanbauten Thüringens.

Sie wurde ab Mitte des 12. Jahrhunderts als repräsentativer Herrschaftssitz und Mittelpunkt einer Grundherrschaft errichtet. Bedeutendstes Bauwerk der Anlage ist der heute noch in wesentlichen Teilen erhaltene Wohnturm. Mit einer Grundfläche von 100 Metern pro Etage kann er als das erste Hochhaus Jenas gelten.

Bei einem Treffen auf der Burg wurden diese Woche Tilo Peißker und sein KIJ-Kollege Wolfgang Winkler ehrenhalber zu Rittern auf der Lobdeburg geschlagen sowie Evelyn Halm zur Ehrenburgfrau. Denkmalpfleger Matthias Rupp soll die Ehrung auch noch erhalten. Aufgrund des besonderen Engagements der Genannten konnte die ansonsten übliche Probezeit entfallen.