Rollstuhlfahrer plündet Baustelle - Unbekannte brechen in Geschäft ein

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei am Montag für Jena.

Ein Rollstuhlfahrer hat am frühen Montagmorgen von einer Baustelle Unterm Markt in Jena mehrere Bleche entwendet. Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei von einer Zeugin beobachtet.

Der Rollstuhlfahrer lud die Bleche auf seinen Rollstuhl und fuhr davon. Da er zuvor einen Beutel am Tatort abgestellt hatte, ging die Polizei von einer Rückkehr des Mannes aus.

Die Polizei konnte den Mann fassen. Er musste die zuvor entwendeten Gegenstände wieder herausgeben. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde erstattet.

Unbekannte brechen in Geschäft ein

Wie am Sonntag bekannt wurde, sind Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft im Jenertal eingebrochen. Sie stahlen nach Angaben der Polizei Bargeld.

Betrunkener Rollerfahrer unterwegs

Am Montag kurz nach Mitternacht haben Polizisten einen E-Scooter-Fahrer in der Breiten Straße/Wenigenjenaer Straße kontrolliert.

Wie die Polizei mitteilt, stand der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet.

Auto auf dem Eichplatz beschädigt

Ein VW Polo ist am Sonntag in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr auf dem Eichplatz in Jena beschädigt worden. Unbekannte beschädigten nach Polizeiangaben Spiegel und Scheibenwischer des Fahrzeuges. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0196848/2023, entgegen.

