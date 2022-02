Rooom AG übernimmt zwei Firmen in München und Jena

Jena. Die Jenaer bauen ihr Angebotsspektrum aus

Die „Rooom AG“ aus Jena läutet das neue Jahr mit der Übernahme zweier Firmen ein, VR-on aus München und 3-Dimension-Tech aus Jena. So will sich das 3D-Start-up in den Bereichen 3D-Scan und 3D-Druck breiter aufstellen und das Angebotsspektrum für VR-Software in der Industriebranche ausbauen.

Im vergangenen Jahr hat die Rooom AG zusätzliche Standorte in Jena und Leipzig eröffnet und ihre Mitarbeiterzahl verdoppelt. Zudem wurde eine Tochterfirma mit einem ersten Standort in den USA gegründet. Inzwischen hat das Unternehmen sich weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einen Namen gemacht und gilt als Vorzeigebeispiel für Innovation und Unternehmertum.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Fachwelt werde das Startup aktuell als eine der erfolgversprechendsten Plattformen für die Business-Nutzung des Metaversums gehandelt. Mit den Übernahmen der Firmen soll das Portfolio nun noch weiter ausgebaut werden. Dabei versichert das Unternehmen, dass alle Mitarbeiter der Firmen in München und Jena übernommen werden würden.

Die Rooom AG ist ein weltweit operierendes Startup mit Sitz in Deutschland. Es wurde 2016 gegründet und bietet eine Plattform für das Erstellen, Verwalten und Bewerben von interaktiven 2D-, 3D-, AR- und VR-Erlebnissen: Die Technologie ist einfach zu nutzen, erfordert keine besondere Hard- oder Software und ist auf nahezu jedem Endgerät verfügbar.

www.rooom.com