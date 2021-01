In Reaktion auf Corona: Rothensteiner gründen online Dorfförderverein

Rothenstein Die Pandemie soll das Vereinsleben nicht ausbremsen, also setzen sich Engagierte in der Gemeinde Rothenstein digital zusammen.

Vereine tragen zum Dorfglück bei. Durch das richtige zupackende Engagement der Mitglieder schnüren sie ein festes Band um die Gemeinschaft. Doch die Pandemie unterbindet oft das persönliche Miteinander. Aktive aus der Gemeinde Rothenstein wollten sich dem Corona-Blues nicht hingeben und gründeten bei einer ungewohnten Mitgliederversammlung einen neuen Verein.

Der Ton stimmt, die Webcams laufen, ein jeder lächelt aus seinem Quadrat auf dem Bildschirm. Online via Zoom gründete sich der Dorfförderverein. Dafür musste niemand das Haus verlassen. „Wir leben alle nicht so hinterm Mond“, erklärt Roland Schönherr, erster Vorsitzender. So sei die Wahl in Zeiten der Kontaktbeschränkung auf die Videokonferenz-Plattform gefallen. Merkwürdig sei das schon gewesen, bestätigt er. Drei Stunden dauerte schon die erste Gründungssitzung, bei der die Satzung mit 22 Personen diskutiert wurde. „Wer das geschafft hat, war das nächste Mal auch dabei“, sagt er und lächelt.

Begegnungsplattform für die Gemeinde

Am Ende waren es 15 Personen, die durchhielten beziehungsweise sich künftig einsetzen wollen für die Ortsteile Rothenstein und Oelknitz. Effizient und strukturiert sei die digitale Vereinsgründung verlaufen, pflichtet Vereinskollege Ralf Claus bei, schließlich sammelten bei der Arbeit viele schon mehr als genug Videokonferenz-Erfahrung. Was 2020 dabei lehrte: Nur wer spricht, schaltet sein Mikrofon ein. Ansonsten übertönen Hintergrundgeräusche die Diskussionsbeiträge.

Nun existieren bereits einige Vereine in Rothenstein, die auf ihre Weise den Ort fördern. Warum also einen weiteren gründen? „Wir wären gern eine Begegnungsplattform, die eine Lücke füllt“, sagt Vorsitzender Schönherr.

Der Anlass für die Gründung hängt mit dem Millionenprojekt durch den Rothensteiner Felsen zusammen. Für die Ortsumgehung entsteht ein knapp 400 Meter langer Tunnel. Die Pendlerstrecke führt ab 2022 nicht mehr durch das Dorf. Was bleibt ist Ruhe und die Möglichkeit, einen neuen Dorfplatz zu schaffen. Denn der frühere Verlauf der B88 am Ortsausgang wird zurückgebaut.

Wie lässt sich das Areal nutzen? In mehreren Arbeitsgruppen diskutierten bereits seit Frühjahr 2020 der Gemeinde- und Dorfbeirat über Ideen. Die Gemeinde will zudem Gelder aus dem Dorferneuerungs-Programm akquirieren. Der Antrag für die Fördermittel ist abgegeben, doch „wir warten nicht auf den Mann mit dem Bescheid, sondern nutzen den Spirit“, sagt Schönherr.

Auch kleine Projekte anschieben

Der Schwung, der in den Arbeitsgruppen aufgenommen wurde, soll nicht verloren gehen. So will der Dorfförderverein selbst Projekte in der Gemeinde anschieben. Ein Wunsch ist die Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses. Ein alter Gasthof in Oelknitz gerät dabei ins Visier, wobei den Vereinsmitgliedern auch klar ist: Das Geld ist knapp. Die Gemeinde stellt derzeit die Weichen für ein neues Feuerwehr-Haus, um die Tunnelabsicherung gemeinsam mit Jena zu gewährleisten. Dafür müssen auch Schulden aufgenommen werden. Würde Rothenstein vom Dorferneuerungsprogramm profitieren, müssten zudem weitere Eigenmittel fließen.

Handeln kann man trotzdem, sagen sich die Vereinsmitglieder, selbst wenn es nur kleinere Projekte sind. Dort eine neue Bank, da einen Baum pflanzen: Für solch kleinere Anliegen habe der Gemeinderat meist wenig Zeit, weiß Schönherr, der selbst im Rat sitzt. Hier könnte der Verein niederschwellig für Bürger jeden Alters einspringen.

Die Satzung sei zudem so konzipiert, dass selbst Fördermittel eingeworben werden können. Ein eigens gegründeter Beirat könnte die Vereine im Ort vernetzen und unterstützen. Der Tatendrang in Rothenstein scheint groß zu sein. Und die Hoffnung besteht, sich bald in altgewohnter Form treffen zu können. Also ohne die verflixten Bildschirme und Webcams, sondern einfach an einem Tisch beisammen sitzend.