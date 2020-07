Daniel Preiß, Inka Frisch vom Wünschewagen, Franz Möller, Christian Giebner vom Wünschewagen und Andreas Morak Spendenübergabe an den Thüringer Wünschewagen in Rothenstein Sportler vom SV 08 Rothenstein laufen und fahren Rad einen Monat

Rothenstein. Für den Thüringer Wünschewagen mit Sitz in Jena bis nach Reykjavik gelaufen und bis nach Boston Rad gefahren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rothensteiner mit vierstelliger Spende

Franz Möller hatte nicht zu viel versprochen. Vor knapp vier Wochen kündigte er bei der Präsentation des Projektes „Laufen und Radfahren für den Wünschewagen“ in der Geschäftsstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Jena als Ziel eine vierstellige Spendensumme an.

Zu diesem Zeitpunkt konnte er aber nicht wissen, wie viele Kilometer am Ende die kleinen und großen Fußballer des SV 08 Rothenstein wirklich zu Fuß oder auf ihren Rädern schaffen. Am Sonnabend war es offiziell: 4200 Euro gehen an den Thüringer Wünschewagen, der seit Dezember 2017 vom ASB Kreisverband Jena betrieben wird.

Die Sportler liefen vom 12. Mai bis 15. Juni insgesamt 2567 Kilometer und fuhren 5981 Kilometer mit ihren Rädern. Die Laufstrecke entspricht einer Entfernung von Rothenstein nach Reykjavik, die Radstrecke von Rothenstein nach Boston.

Inka Frisch und Christian Giebner vom Thüringer Wünschewagen-Team konnten bei der Übergabe des Schecks auf dem Sportplatz am Helenenstein in Rothenstein nicht mit dem Wünschewagen vorfahren. „Wir haben kurzfristig eine Fahrt organisieren können. Ein todkranker Vater wollte unbedingt bei der Hochzeit seines Sohnes in Magdeburg dabei sein. Der Auftrag hatte Vorrang. Deshalb sind wir heute ohne Fahrzeug gekommen“, sagte Frisch. Ihre Freude über die Spendensumme war dennoch groß.

„Ich bin schon baff. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir bisher von einem Sportverein so viel Geld bekommen haben“, sagte Frisch. Die 4200 Euro sind im Kalenderjahr 2020 der bisher größte Spendenbetrag.

Das Geld soll für die inhaltliche Arbeit des Wünschewagens eingesetzt werden. Andreas Morak vom Vorstand des Rothensteiner Sportvereins, hob hervor: „Die Idee kam aus dem Kreis der ersten Mannschaft. Wenig später ist sie auf den Gesamtverein übergeschwappt. Und wir konnten auch unseren Nachwuchs dafür gewinnen“, sagte Morak.

Die meisten Kilometer absolvierte Daniel Preiß. Er brachte es allein als Läufer auf 162,24 Kilometer. Kurz vor Schluss der Benefiz-Aktion gab es ein Kopf-ein-Kopf-Rennen zwischen Preiß und Organisator Franz Möller. „Ich lag eigentlich knapp in Führung mit 16 Kilometern mehr. Doch dann ist der Daniel noch mal 35 Kilometer am Stück gelaufen. Damit hatte er vier Kilometer mehr auf dem Konto“, sagte Möller. Der beste Radfahrer war ein anderer. Florian Runge konnte sich die tägliche Radstrecke zu seiner Arbeitsstätte nach Hermsdorf gut schreiben lassen. Am Ende kamen für ihn 1088 Kilometer zusammen.

Die Motivation vor allem für die Spieler der beiden Männermannschaften war hoch. „Wir haben die Aktion gleich genutzt, um an unserer Fitness zu arbeiten. Durch Corona war ja lange Zeit kein Mannschaftstraining möglich“, sagte Morak.

Das nötige Geld spendierten 14 Sponsoren. Die Unternehmer und Geschäftsleute packten pro gelaufenen oder gefahrenen Kilometer die Euros auf das Spendenkonto.