Rückenwind für Jenas Innenstadt nach Corona

Jena. Perspektiven geben und Einstiegsszenarien vorbereiten: Die Grünen beantragen eine aktuelle Stunde im Jenaer Stadtrat.

Handel, Gastronomie und Kultur eine Perspektive bieten: Das wollen die Bündnisgrünen, die für die nächste Stadtratssitzung eine aktuelle Stunde beantragt haben. Es geht um den Neustart des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in Jena nach der Corona-Pandemie. „Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen und der steigenden Auslastung der Intensivstationen stehen konkrete Lockerungsschritte aktuell noch nicht an. Aber wir müssen den Blick nach vorn richten“, sagt Fraktionsvorsitzender Heiko Knopf.

Man wisse um den Existenzkampf der Betroffenen. „Wenn wir in die Phase kommen, in der die Pandemie abklingt, wollen wir vorbereitet sein. Die Gespräche und Planungen müssen jetzt strukturiert und umfassend stattfinden, damit es dann schnell gehen kann“, sagt Kathleen Lützkendorf.

Im Stadtrat soll die Zeit des Wartens genutzt werden, um eine ausführlich diskutierte und breit getragene Strategie zu finden. Die Verwaltung habe hier bereits Vorarbeit geleistet – nun sollen auch die Fraktionen in die Diskussion eingebunden und gemeinsam an Szenarien für die Öffnung gearbeitet werden. Ziel sei es, eine echte – wenn auch längerfristige – Perspektive für den Neubeginn zu schaffen, sagt Kathleen Lützkendorf, die Stadträtin und Ortsteilbürgermeisterin in Jena-Zentrum ist.