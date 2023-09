Rückkehr aus Elternzeit mit Laptop, Stift und Babywindel

Redakteurin Katja Dörn über den Berufseinstieg nach der Babypause.

Ok, ist alles verstaut? Laptop, Stift, Kamera, Notizbuch, Babywindeln. Nein, letzteres braucht’s für den ersten Tag nach 15 Monaten Elternzeit nicht im Rucksack. Und was machen eigentlich die drei Minisöckchen und die Snackdose hier? Umsortieren, vor allem auch den Kopf, darauf kommt es jetzt an. Mal sehen, wie viel Speicherplatz die grauen Zellen freigeben nach der monatelangen Intensivweiterbildung in Wickeln, Trösten, Heilen, Fördern und Gefordert werden.

Wie hieß noch mal der neue Bürgermeister in Dings? Und was hatte der Kollege vor ein paar Monaten über den aktuellen Stand geschrieben über, na, Dingsda, Sie wissen schon! Langsam tröpfelt das Wissen wieder in den Kopf hinein, wird schon. Und 2754 ungelesene E-Mails? Ach, die lassen sich schon grob filtern und löschen. Ein Kollege zitiert die einfache und doch brillante Weisheit eines Redaktions-Philosophen: Alles wird gut!

In diesem Sinne: Sollten Sie Themenvorschläge, insbesondere für die Region Kahla und Camburg haben, wenden Sie sich wieder gerne an mich: katja.doern@funkemedien.de.