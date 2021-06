Rücksicht im Sommer

Wer war schon ein Lämmchen in seiner Jugend? Mutproben, ausschweifende Partynächte, zu viel Alkohol.

Das war vor 50 Jahren nicht anders. Nur jetzt kam Corona hinzu, seit über einem Jahr sind die Tanz-Clubs zu.

Aber die Jugend, sie ist vergänglich und muss ausgekostet werden. Feiern gehören dazu, auch auf der Rasenmühleninsel. Es muss nur im Rahmen bleiben. Flaschenwürfe, Körperverletzungen und Bässe, die nachts weit über das Paradies hinausschallen – das geht nicht. Sommer, Sonne, Alkohol und Drogen können eine kritische Mischung werden und wenige Feiernde so die Stimmung aufheizen.

Deeskalierende Maßnahmen sind wichtig, um die Situation zu entschärfen. Langfristig aber müssen Räume und Veranstaltungen geschaffen werden. Jena plant das per Arbeitsgruppe, das ist gut. Aber Jena kann den Bedarf allein nicht decken, wenn junge Leute aus der Region anreisen. Lösungen dürfen nicht an der Stadtgrenze enden. Gegenseitige Rücksichtnahme ohne pauschale Verurteilungen: Das wird in diesem Sommer wichtig werden.