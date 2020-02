Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rühriger Abschied für Seniorentreff-Leiterin in Kahla

Über zwei Jahrzehnte wirkte Petra Tiesler nicht nur rührig, sondern auch rührend für den Seniorentreff der Volkssolidarität in Kahla. Ihre selbstgebackenen Blechkuchen sind legendär, ihr Engagement einzigartig. Doch nun reiht sich auch die 68-Jährige ein in die Gruppe der Ruheständler und hinterlässt eine Lücke in der Seniorenarbeit in Kahla.

Bei der Verabschiedung am Donnerstagnachmittag in den Räumen beim Leuchtenburg-Gymnasium sprach Gabriele Pilling das aus, was viele dachten. „Eine denkwürdige Geschichte geht zu Ende“, sagte die frühere Seniorenbüro-Leiterin im Saale-Holzland-Kreis. Die Volkssolidarität sollte wissen, welch Juwel sie da verlasse. Denn Petra Tiesler baute in 22 Jahren einen Seniorentreff aus, der sich zu einem vielfältigen Ort des Austauschs entwickelte.

Mit Dankesworten und Blumen überschüttet

Sie organisierte Gesundheitstreffs, brachte die Osteoporose-Gruppe mit ein, drehte die Lostrommel für das Bingo und nahm die Senioren mit auf große Fahrt zu Veranstaltungen. Auch hausinterne Konzerte und Vorträge seien gut besucht gewesen. Und eben nicht zu vergessen: Woche für Woche rührte Petra Tiesler Kuchenteig an.

Als Zeichen des Danks überschütteten die Gäste Petra Tiesler mit weiteren Dankesworten und Blumengeschenken, auch seitens der Volkssolidarität als Träger des Treffs und der Stadt als Unterstützer.„Der Seniorentreff war für mich immer das Wichtigste, weil es Spaß gemacht hat“, sagte Petra Tiesler, aber nun müsse sie auch kürzer treten. Nicht ohne aber zu versprechen: Die Adventsausfahrten will sie weiter organisieren – und nächste Woche kommt sie auch vorbei. Dann nämlich könnte zumindest die Bingo-Runde im Jugendclub weitergeführt werden. Bernd Bock vom Kreissportbund bestätigte, dass es das Angebot gibt, Details aber noch geklärt werden müssen. Er war in Vertretung für den erkrankten Jugendclub-Leiter gekommen und erklärte sich bereit, den Jugendclub einmal die Woche für die Senioren zu öffnen.

Kein Interessent auf 450-Euro-Stelle

Der Di-Do-Club, also von dienstags bis donnerstags, muss bis aufs Weiteres ruhen mangels neuer Leitung. Auf die in den Kahlaer Nachrichten veröffentlichten Ausschreibung für eine 450-Euro-Stelle habe sich bislang kein Interessent gemeldet, war von der Volkssolidarität zu erfahren.