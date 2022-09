Rummel und Leckereien auf dem Jenaer Altstadtfest

Seit zehn Jahren gehört Anja Stein zum Team von Léleks Lángos. Für den Beginn des Altstadtfests am Freitag reibt sie Käse.

Jena. Trotz coronabedingter Probleme startet das Jenaer Altstadtfest mit Rummel am Freitag auf Markt- und Eichplatz – ohne Riesenrad

Transporter, aus denen Kisten mit Lebensmitteln zu den Buden geschleppt werden, pflastern am Donnerstag den Jenaer Marktplatz. Die Hauptbühne am Brunnen wird Teil für Teil aufgebaut. Am Freitag beginnt das alljährliche Altstadtfest um 19 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich.

Laut Marktmeister Oliver Klinke wird natürlich auch wieder die Jenaer Brauerei Papiermühle vertreten sein. Hier können Liebhaber lokalen Braugenusses auf ihre Kosten kommen. Für die Verköstigung sorgt neben den vielfältigen Bratwurstständen auch der Imbisswagen des kleinen Betriebs Lélek. Hier können Hungrige Lángos und Stockbrot essen.

Vegane Lángos erhältlich

„Das alte Traditionsrezept haben die beiden Inhaber während eines Urlaubs in Ungarn entdeckt“, erzählt Verkaufsleiterin Anja Stein. Sie arbeitet seit zehn Jahren bei Lélek. Den Donnerstag nutzt sie, um mehrere Bottiche mit Käse zu reiben. Auch den Teig bereitet sie vor. „Es gibt vier verschiedene Teige“, sagt Stein. Lángos und Stockbrot könne man nicht aus dem selben Teig backen. Von jedem der beiden soll es auch eine vegane Variante mit Milchersatz geben.

„Mein Lieblingslángos ist der einfache mit Knobi und Salz“, sagt Stein. Es kommen immer wieder Menschen an ihren Stand und fragen, ob es denn heute schon Lángos gebe. Die Verkaufsleiterin verweist auf den morgigen Verkaufsstart. Probleme gab es in den vergangenen Jahren einige. 2021 musste Lélek das Ladengeschäft am Sonnenhof aufgrund rückläufiger Einnahmen durch die Coronapandemie aufgeben. Es sei immer noch schwer genug, Personal zu finden.

„Es ist schwieriger geworden“, sagt Markmeister Oliver Klinke mit Blick auf die Organisation des Altstadtfests in der Vergangenheit. Foto: Archiv: Frank Döbert

Breakdance und G-Force

Marktleiter Oliver Klinke vermutet diesen Umstand auch als einen der Gründe, warum es auf die Standplätze dieses Jahr weniger Bewerber als in der Vergangenheit gab. „Inklusive der Rathausgasse gibt es auf dem Altstadtfest 24 gastronomische Stände und 11 verschiedene Schaustellergeschäfte auf dem Eichplatz“, sagt Klinke. Er freut sich, dass auf dem Rummel auch die besonders beliebten Fahrgeschäfte Breakdance und G-Force wieder präsent sind.

Einen Riesenradbetreiber, der bereit war nach Thüringen zu kommen, habe der Marktmeister nicht finden können. „Es ist schwieriger geworden“, sagt er. Trotzdem sei die Organisation diesmal leichter gewesen als für den Frühlingsmarkt.

Das Programm sei bunt gemischt, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sei. „Ein Highlight ist der Auftritt der Band „Letzte Instanz“ am Freitagabend“, sagt er. Klinke würde sich freuen, wenn zahlreiche Besucher kämen und einige schöne Tage haben würden.

Auswahl aus dem Bühnenprogramm des Jenaer Altstadtfests:

Freitag, 16.09.2022

19:00 Uhr – Eröffnung und traditioneller Bieranstich

19:30 Uhr – Jazzpolizei (akustischer Swing und Dixie vom Feinsten)

21:00 Uhr – Letzte Instanz (Deutsch-rockende Brachialromantik)

Samstag, 17.09.2022

11:00 Uhr – Brass Band Blech-Klang (des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena)

13:30 Uhr – Dance Company Schnapphans Jena

15:00 Uhr – Die Leut vom Wald (Leidenschaftliche Volksmusik)

19:30 Uhr – Rockset – a tribute to Roxette