Die Saale führt an der Brücke in Dorndorf-Steudnitz viel Wasser.

Der Wasserspiegel der Saale, hier an der Brücke in Dorndorf-Steudnitz, steigt immer weiter an. Regenfälle in der Nacht und Temperaturen, die auch die letzten Schneereste in den Seitentälern haben tauen lassen, sorgen dafür, dass die Pegel anschwellen.

Der Pegel in Camburg-Stöben erreichte am Donnerstagnachmittag den Meldebeginn-Punkt von 280 Zentimetern, normal sind hier 100 Zentimeter. Auch die Durchflussmenge erreichte mit 129 Kubikmetern pro Sekunde den meldekritischen Wert.