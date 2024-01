Saale erreicht erste Hochwasser-Meldestufe bei Jena

Die Saale unterhalb der Dornburger Schlösser. Am Pegel bei Rothenstein ist jetzt die Meldestufe 1 überschritten worden.

Saale-Holzland/Jena Meldestufe 1 gilt derzeit am Messpunkt Rothenstein. Die Lage sollte sich aber entspannen.

Der Pegel in Rothenstein hat am Donnerstag die erste Hochwassermeldestufe erreicht. Die Lage scheint derzeit noch händelbar zu sein. Teilweise ist die Saale auf Feldern zwischen Jena und Dornburg übergetreten. In Camburg liegt der Pegel noch knapp über dem Meldebeginn.

Insgesamt sind nach Angaben der Hochwasserzentrale in Thüringen sieben Pegel über der Meldestufe 1 und 14 über Meldebeginn. Die Meldestufe 2 hat noch kein Pegel erreicht. Aufgrund der nachlassenden Niederschläge bis Donnerstagabend sei derzeit von keiner weiteren Verschärfung der Situation auszugehen. Allerdings: Unterhalb der Saale-Talsperren werden die Wasserstände aufgrund der erhöhten Abgabe weiterhin auf erhöhtem Niveau bleiben.