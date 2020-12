Saale-Holzland: Christvespern draußen oder in digitaler Form

Es ist ein ungemeiner Spagat, den in diesem Jahr die Pfarrer und Gemeindekirchenräte bewältigen müssen. Einerseits soll das Licht der Weihnacht nicht erlöschen, das gemeinschaftliche Miteinander und die Gebete sind ein bedeutsamer Bestandteil des Heiligen Abends. Andererseits befinden wir uns mitten in der Pandemie. Wie also lässt sich der Infektionsschutz mit der oft stark besuchten Christvesper vereinbaren?