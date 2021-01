Saale-Holzland-Kreis: Zusätzliche Kräfte für Pflegeheime

Auch im Saale-Holzland-Kreis sind mehrere Pflegeeinrichtungen von Corona betroffen, mit positiven Fällen unter den Bewohnern und in der Belegschaft. Deshalb unterstützt der Landkreis den Aufruf des Thüringer Gesundheitsministeriums, um zusätzliche Pflege- und Hilfskräfte für die Heime zu gewinnen. So hieß es in einer Pressemitteilung.

„Die Verantwortung für ausreichendes Personal in den Einrichtungen liegt zwar grundsätzlich in der Hand der Geschäftsleitungen bzw. der Träger, die oftmals überregional oder bundesweit agierende Konzerne sind“, sagt dazu Landrat Andreas Heller (CDU). „Aber wir möchten als Landkreis die örtlichen Heimleitungen mit unseren Möglichkeiten unterstützen, weil wir die Notlage in den Einrichtungen sehen und weil wir glauben, dass es geeignete Menschen in unserem Landkreis gibt, die hier helfen können und wollen.“

Der Landrat rufe insbesondere dazu auf, die bestehenden Internetplattformen zu nutzen, um sich unkompliziert als verfügbare Pflege- oder Hilfskraft zu registrieren: auf der Plattform #Pflegereserve.de des Gesundheitsministeriums, oder über den Thüringer Ehrenamtswegweiser, der auch bereits seit Längerem über die Internetseite des Landkreises verlinkt ist.

Auf der Plattform Thüringer Ehrenamtswegweiser können sich auch Pflegeheime und weitere Einrichtungen eintragen, wenn Sie Hilfe und Unterstützung benötigen.