Saale-Holzland zur wirtschaftlichen Flop-Region betitelt

So mancher dürfte dieser Tage neidisch in die Region Pfaffenhofen an der Ilm geblickt haben. Denn der bayerische Landkreis belegt den Spitzenplatz beim aktuellen Wirtschaftsranking aller Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland, herausgegeben vom Magazin „Focus Money“. Der Saale-Holzland-Kreis ist nach Magazin-Angaben dagegen ein „Flop“ und ist eines der Schlusslichter (Platz 354). Was also hat der Landkreis Pfaffenhofen, was der Saale-Holzland-Kreis nicht hat? Wir haben uns mal die sieben Kategorien der Rangliste angesehen.

Während im Ostthüringer Landkreis viel mittelständisches und kleines Gewerbe ansässig ist, punktet Pfaffenhofen mit einem Mix aus Mittelständlern und international agierenden Großunternehmen. So liegt der deutsche Firmensitz des Babynahrungsherstellers Hipp in Pfaffenhofen an der Ilm und Airbus betreibt in Manching einen Standort für die Endmontage des Eurofighters. Der Autobauer Audi in Ingolstadt ist zudem nah und zieht Fachkräfte an.

Das liest sich auch bei den Angaben zum Bruttoinlandsprodukt (BiP) sowie dem Bruttowertschöpfungsprodukt je Erwerbstätigem heraus. Ostdeutschland schneidet auch 30 Jahre nach der Wende schlechter ab als der Westen, so ist es auch nicht verwunderlich, dass viele ostdeutsche Städte auf den hinteren Rängen landen. Der Saale-Holzland-Kreis holt fast die Hälfte seines BiP aus dem Dienstleistungsbereich, in dem meist geringere Löhne als in der Industrie gezahlt werden. Auch die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe je Beschäftigtem sind im Holzland durchschnittlicher viel niedriger als in anderen Regionen Deutschlands.

Gute Arbeitslosenquote, niedrige Einkommen

Oder das Kriterium „verfügbares Einkommen privater Haushalte je Einwohner“: Im Saale-Holzland stieg der Wert zwar auf 19.933 Euro pro Jahr (2017) und liegt damit leicht über dem Thüringer Durchschnitt, aber immer noch weit hinter den Einkommensverhältnissen wie in Ländern wie Bayern. In Pfaffenhofen verfügt man durchschnittlich über 26.363 Euro.

Schwer ins Gewicht fällt auch die Überalterung der Bevölkerung. Auch wenn immer wieder Menschen – besonders aus Jena – zuziehen, sterben mehr Einwohner, als neue geboren werden. So ist die Bevölkerungsentwicklung weiter negativ für das Saale-Holzland. Da in der alternden Gesellschaft immer mehr Rentner leben, sinkt auch die Erwerbstätigenzahl.

Das beste Kriterium ist für den Landkreis die Arbeitslosenquote, die bei 4,3 Prozent liegt (Stand 2018) und damit unter dem deutschlandweiten Durchschnitt von 5,2 Prozent. Aber auch hier zieht der Kreis Pfaffenhofen auf einen Top-Platz: Nur 1,6 Prozent Arbeitslose sind dort gemeldet.

Landrat Heller sieht das Ranking als Ansporn

Insgesamt vergleichen die Macher der Landkreisrangliste die Jahre 2014 bis 2018 aus den Daten der Statistischen Landesämter und der Bundesagentur für Arbeit und wichten diese unter den Aspekten aktueller Stand, längerfristige Entwicklung und Entwicklungsdynamik.

Und was sagt Landrat Andreas Heller (CDU)? Der gibt zu bedenken, dass „solche Ranglisten mit Vorsicht zu genießen“ sind, schließlich fließen weiche Faktoren nicht ein, die allerdings auch als Stärke eines Wirtschaftsstandortes auslegbar sind. Er verweist dabei auf die vom ZDF in Auftrag gegebene Prognos-Studie zum Thema „Lebensverhältnisse in Deutschland“, die zu dem Schluss gekommen sei, dass es sich im Saale-Holzland unter allen Thüringer Kreisen am besten leben lässt. Allerdings war das die Deutschland-Studie von 2018, in der der Landkreis Platz 128 belegte. 2019 rutschte das Saale-Holzland auf Rang 189 ab – noch hinter den Kreisen Suhl, Greiz und Sonneberg sowie Gera, Weimar und Jena.

Dennoch: In den weichen Faktoren wie der Betreuungssituation für Kinder, der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie Erholungs- und Freizeitflächen liegt das Holzland weit vorn.

Das Focus-Ranking sieht der Landrat als Ansporn. „Als Landkreis unternehmen wir alle Anstrengungen, um die nötigen Rahmenbedingungen zu setzen und weiter zu verbessern, damit die Unternehmen erfolgreich am Markt agieren, gute Löhne zahlen und die Wertschöpfung nachhaltig steigern können“, teilt er gegenüber der Redaktion mit.