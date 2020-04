Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saaleputz der Camburger Kanu Tours muss verschoben werden

Alte Rohre, Autoreifen, Trümmer von Wasserfässern, sogar Feuerlöscher und jede Menge Plastikfetzen liegen auf dem Grund der Saale oder haben sich an den Uferbereichen verfangen. Mehrere Säcke Müll holen freiwillige Helfer der Saale-Putzaktion in jedem Frühjahr aus dem Fluss. Auch in diesem Jahr hatte das Team von Kanu Tours in Camburg zum großen Frühjahrsputz zwischen Camburg und Großheringen eingeladen. Am kommenden Sonnabend, den 25. April, sollte die Saale von Müll befreit werden, um Wasserwanderern eine unfallfreie Fahrt und schöne Aussichten auf die Flusslandschaft zu ermöglichen.

„Doch die aktuellen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie lassen es nicht zu, dass wir unseren Saale-Putz jetzt durchführen“, sagte Kanu Tours Chefin Christiane Längle. In den Booten könne der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden. Im Interesse der Gesundheit der freiwilligen Helfer habe man entschieden, die Aktion auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. (AS)