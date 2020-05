Sachbeschädigung in Cospeda offenbar politisch motiviert

Am Cospedaer Windknollen 3 haben unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus mit roter und grauer Farbe beschmiert. Die gesamte Fassade des Hauses wurde mit politisch linken Parolen beschrieben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und sucht eventuelle Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Jena entgegen per Telefon 03641/810.